Protesta dell’Anm a Milano Parodi | Riforma indebolisce giustizia e cittadini

A Milano, un gesto simbolico degli magistrati dell'ANM ha acceso il dibattito sulla riforma della giustizia, che secondo loro indebolisce i diritti dei cittadini. Con la loro protesta in toga e sventolando la Costituzione, i magistrati vogliono ribadire l'importanza di valori condivisi e del dialogo con la società . È un richiamo forte a rispettare le fondamenta della democrazia, perché la giustizia non può essere compromessa.

L’Associazione Nazionale Magistrati intende aprirsi “ancora di più al dialogo con i cittadini” e “con le forze che nel Paese possono farsi interpreti” delle “nostre idee” perché “siamo qui per difendere dei valori e i valori possono interessare a tutti”. Lo ha dichiarato il presidente dell’ANM, Cesare Parodi, parlando a Milano dalle scalinate del Tribunale dove circa 40 magistrati hanno protestato in toga e sventolando copie della Costituzione contro la riforma della giustizia e della separazione delle carriere. “Non siamo qui a difendere una corporazione, ma perché pensiamo sinceramente di interpretare un sentimento collettivo di giustizia che conosciamo bene come magistrati” e “che vogliamo vivere come cittadini”, ha detto il presidente dell’ANM. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Protesta dell’Anm a Milano, Parodi: “Riforma indebolisce giustizia e cittadini”

