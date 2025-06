Protesta dei magistrati al Tribunale di Milano contro riforma Nordio

Una scena di forte impatto si è svolta a Milano, dove i magistrati hanno manifestato in piazza contro la riforma Nordio, indossando toga e coccarda tricolore, con la Costituzione in mano. Una protesta simbolica che ribadisce l'importanza dell'indipendenza e dei valori costituzionali. In prima fila il presidente Cesare Parodi, con uno striscione che riprende le parole di Calamandrei: "Se volete andare in ...", un richiamo alla difesa dello stato di diritto e della magistratura indipendente.

Milano, 10 giu. (askanews) - A Milano protesta dell'Associazione nazionale magistrati sulla scalinata del Palazzo di Giustizia contro la riforma del governo promossa dal Guardasigilli Carlo Nordio. Tutti i magistrati indossavano la toga e una coccarda tricolore, sventolando una copia della Costituzione; in prima fila il presidente dell'associazione, Cesare Parodi. Su uno striscione una frase di Piero Calamandrei: "Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta dei magistrati al Tribunale di Milano contro riforma Nordio

