Protesta a Montecitorio ecologisti portati via dai carabinieri

Giorgia Meloni e il suo governo taglino l’Iva sul cibo che troppo spesso pesa sulle spalle delle famiglie italiane. La protesta degli ecologisti, con forbici di carta colorate e voce forte, ci ricorda che la lotta per un’Italia più giusta e sostenibile non si ferma: è tempo di ascoltare e agire. Solo così potremo costruire un futuro in cui tutti possano vivere con dignità.

Gli attivisti del movimento Ultima generazione, che avevano sparso forbici di carta colorate davanti a Montecitorio, in protesta contro il carovita e chiedere il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità, sono stati trascinati via a forza e portati via di peso dai carabinieri “Giorgia Meloni e il suo governo taglino l’Iva sul cibo che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Protesta a Montecitorio, ecologisti portati via dai carabinieri

