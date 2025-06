Protesi d’anca e ginocchio | primi interventi all' Ospedale Landolfi

Un importante passo avanti nella cura ortopedica in Irpinia, grazie all’installazione delle prime protesi d’anca e ginocchio al plesso Landolfi di Solofra. Questi interventi pionieristici non solo migliorano la qualità di vita dei pazienti, ma aprono la strada a un nuovo capitolo di eccellenza sanitaria locale, offrendo speranza e cura immediata a chi necessita di interventi specialistici. Si tratta di un traguardo concreto che segna un nuovo orizzonte per la sanità territoriale.

Eseguiti i primi interventi di chirurgia protesica ortopedica al plesso Landolfi di Solofra dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, con la contestuale attivazione dei primi due dei dieci posti letto previsti per il nuovo modulo. Si tratta di un traguardo concreto che segna.

