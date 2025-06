Protesi d’anca e ginocchio | primi interventi al plesso Landolfi

Un passo importante verso l’eccellenza sanitaria: al plesso Landolfi di Solofra, parte il nuovo capitolo dell’ortopedia con i primi interventi di protesi d’anca e ginocchio. Questa innovativa iniziativa, che ha visto l’attivazione dei primi posti letto del nuovo modulo, rappresenta un traguardo significativo per l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Ora, l’ospedale si prepara a offrire prestazioni chirurgiche di alto livello, migliorando la qualità delle cure e la vita dei pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti Eseguiti i primi interventi di chirurgia protesica ortopedica al plesso Landolfi di Solofra dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, con la contestuale attivazione dei primi due dei dieci posti letto previsti per il nuovo modulo. Si tratta di un traguardo concreto che segna l’avvio operativo di una nuova fase per l’ospedale solofrano, che comincia così a erogare prestazioni chirurgiche in elezione ad alta complessità in ambito ortopedico, a beneficio del territorio e in coerenza con la programmazione regionale. L’attività è svolta in integrazione funzionale con l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, con personale dedicato e percorso clinico-assistenziale condiviso, per garantire continuità, qualità e sicurezza delle cure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Protesi d’anca e ginocchio: primi interventi al plesso “Landolfi”

In questa notizia si parla di: Primi Interventi Plesso Landolfi

Oculistica, primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata - Un'importante novità in oculistica al "Vito Fazzi" di Lecce: per la prima volta, sono stati eseguiti due delicati interventi chirurgici utilizzando un microscopio operatorio digitale in ambiente di realtà aumentata.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Protesi d’anca e ginocchio: primi interventi al plesso Landolfi; De Luca: Abbiamo creato un punto di riferimento per la salute; l'ospedale Landolfi è pronto per la sfida; Tumore mammario, visite senologiche gratuite all’A.O. Moscati.

Caos Landolfi, il pronto soccorso - Sul Bollettino della Regione è stata pubblicata la delibera della giunta regionale nella quale è sancita «l'istituzione di Punto di primo Intervento presso il Landolfi Solofra anche in ...

Landolfi, lavori a rilento slitterà la riapertura - nessuna traccia del Punto di primo intervento che, tra le polemiche, sostituirà (almeno sulla carta) il Pronto ...

Riparte il "Landolfi" di Solofra con epatologia e ambulatori - Il reparto, diretto da Paolo Sorrentino, è il primo importante tassello in vista dell'entrata in funzione a pieno regime del plesso ospedaliero della Valle dell'Irno.