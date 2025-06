Proteggere la pelle sotto il sole | i consigli del Dott Marco La Vecchia

Per fare chiarezza e adottare le giuste strategie di protezione, abbiamo consultato il dottor Marco La Vecchia, esperto dermatologo. Scopri i suoi consigli preziosi per goderti il sole in tutta sicurezza e preservare la bellezza della tua pelle a lungo termine. La salute della tua pelle inizia con una scelta consapevole: ecco cosa devi sapere.

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di trascorrere più tempo all’aperto, ma aumenta anche l’esposizione ai raggi UV, principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo precoce e di patologie dermatologiche, incluse forme tumorali come il melanoma. La prevenzione parte dalla protezione, e l’uso corretto della crema solare rappresenta uno dei gesti più semplici ed efficaci per tutelare la salute della pelle. Per fare chiarezza e fornire indicazioni pratiche basate su evidenze scientifiche, abbiamo intervistato il Dott. Marco La Vecchia, dermatologo presso Smart Clinic, il network sanitario del Gruppo San Donato presente anche nei centri commerciali Oriocenter e Le Due Torri, che promuove salute e prevenzione con un approccio accessibile, innovativo e centrato sul paziente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Proteggere la pelle sotto il sole: i consigli del Dott. Marco La Vecchia

