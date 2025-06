Proprietari fuori casa I ladri entrano dalla finestra e arraffano trecento euro

una misera somma di denaro, lasciando dietro di sé un senso di vulnerabilità e frustrazione. Questi furti sono un triste promemoria della necessità di sistemi di sicurezza più efficaci per proteggere le nostre case e la serenità delle famiglie. La prevenzione può fare la differenza tra un’abitazione sicura e un incubo che si ripete.

Erano stati fuori di casa per tutta la mattinata e al rientro hanno trovato una finestra rotta e tutte le stanze a soqquadro. I proprietari, tornati verso mezzogiorno di domenica, hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo nell’abitazione in via Carlo Alberto a Cassolnovo. I ladri erano entrati dalla finestra della sala e messo tutto sottosopra in cerca di qualcosa di prezioso da rubare: non hanno trovato gioielli d’oro, ma hanno portato via una somma in contanti di circa 300 euro. Quando il furto è stato scoperto avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce, lasciando il danno e il purtroppo consueto scenario di devastazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Proprietari fuori casa. I ladri entrano dalla finestra e arraffano trecento euro

