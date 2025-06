Propaganda fascista armi e spedizioni punitive di minorenni | cosa c’è nelle chat di un gruppo di estrema destra

Una nuova operazione delle forze dell'ordine mette sotto accusa un gruppo di estrema destra coinvolto in propaganda fascista, armi e spedizioni punitive di minorenni. La Polizia ha applicato misure restrittive contro un 17enne di Como, sospettato di promuovere un sodalizio per incitare all'odio razziale e alla negazione della Shoah. Un episodio che solleva interrogativi sulla diffusione di ideologie pericolose tra i giovani. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

La Polizia ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di strumenti per l’accesso al web per due mesi nei confronti di un 17enne residente in provincia di Como, indagato quale promotore di un sodalizio di estrema destra finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l’apologia della Shoah. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Propaganda Fascista Armi Spedizioni

Milano: propaganda nazi-fascista su web e apologia Shoah, coinvolti 3 minori - In un'epoca in cui il web può diventare veicolo di odio e intolleranza, la scoperta di un gruppo neonazista a Milano coinvolge anche tre minori, evidenziando la vulnerabilità e la pericolosità di tali fenomeni.

Su questo argomento da altre fonti

Reclutavano giovanissimi sui social per «spedizioni punitive» contro ebrei e immigrati. Tre minorenni indagati: «Volevano comprare armi»; Milano, 17enne indagato per propaganda neonazista; Fascismo e antisemitismo in rete fra i minorenni, tre indagati.

Propaganda fascista, armi e “spedizioni punitive” di minorenni: cosa c’è nelle chat di un gruppo di estrema destra - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di strumenti per l’accesso al web per due mesi nei confronti di un ...

Milano: propaganda nazi-fascista su web e apologia Shoah, coinvolti 3 minori - Avrebbero creato e gestito un gruppo attivo sul webe e sui social con cui fare propaganda nazi-

Digos di Milano e Como indaga 3 minorenni per istigazione all'odio raziale, uno è residente in FVG - fascista e apologia della Shoah, istigando a compiere atti di violenza e spedizioni punitive.