Propaganda antisemita perquisizioni nel Comasco | un 17enne reclutava giovani neonazisti sul web

In un'epoca in cui il web può diventare terreno fertile per ideologie oscure, la recente operazione nelle province di Como e Milano mette in luce l'importanza di vigilare sui segnali di estremismo tra i giovani. Questa mattina, le forze dell'ordine hanno messo sotto controllo un ragazzo di 17 anni, coinvolto in attività di reclutamento neonazista. Un passo decisivo per contrastare l'odio e preservare un futuro di tolleranza e rispetto.

Questa mattina, 10 giugno 2025, la polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 17 anni, cittadino italiano di origine turca, residente in provincia di Como. Il provvedimento, emesso dal gip presso il tribunale per i minorenni di Milano, vieta al giovane. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Propaganda antisemita, perquisizioni nel Comasco: un 17enne reclutava giovani neonazisti sul web

In questa notizia si parla di: propaganda - antisemita - perquisizioni - comasco

Propaganda antisemita, perquisizioni nel Comasco: un 17enne reclutava giovani neonazisti sul web - In un'epoca in cui il web può diventare terreno fertile per ideologie oscure, le autorità italiane hanno smascherato un inquietante traffico di propaganda neonazista tra i giovani del Comasco.

Su questo argomento da altre fonti

Propaganda antisemita, perquisizioni nel Comasco: un 17enne reclutava giovani neonazisti sul web; Propaganda e istigazione all'odio razziale sul web: indagati tre minorenni, il leader del gruppo è comasco; Inneggiava alla Shoah sul web: misura cautelare per un 17enne del Comasco, smantellati i gruppi creati online.

Aveva creato una rete di propaganda antisemita e omofoba: divieto di accesso al web per un 17enne - COMO – Un 17enne di origini turche residente nel Comasco è stato sottoposto a divieto di accesso al web per due mesi, nell’ambito di un’indagine su un gruppo social di matrice fascista, impegnato nell ...

Fa propaganda nazista sui social: scatta la misura cautelare per un ragazzo minorenne, per due mesi senza il web - Il 17enne di origine turca è indagato come promotore di un gruppo con contenuti razzisti, antisemiti e omofobi.