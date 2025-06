Pronostico Uruguay-Venezuela | qualificazione ancora da blindare

L’attesa per Uruguay-Venezuela si fa sentire: un match cruciale nella corsa ai Mondiali. Con Marcelo Bielsa alle prese con una sfida complicata e la qualificazione ancora da blindare, ogni punto può fare la differenza. La notte tra martedì e mercoledì si preannuncia decisiva: riusciranno gli uruguaiani a consolidare il loro cammino? Scopriamo le previsioni, come seguirlo in tv o streaming, e cosa aspettarci da questa sfida determinante.

Uruguay-Venezuela è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all'01:00 (ora italiana): tv, streaming, pronostico. L'avventura di Marcelo Bielsa sulla panchina dell' Uruguay si sta rivelando oltremodo deludente. A tre giornate dalla fine delle qualificazioni ai prossimi Mondiali la Celeste non è ancora certa di prendervi parte, con il pericolo spareggio che incombe. Gimenez e compagni, infatti, hanno soltanto tre punti in più del Venezuela settimo, che nel fine settimana ha recuperato terreno grazie al successo con la Bolivia.

