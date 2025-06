Pronostico Perù-Ecuador | il treno per i Mondiali non passa

Il match Perù-Ecuador di questa notte potrebbe segnare una svolta cruciale nel percorso verso i Mondiali 2026. Con i padroni di casa in forte difficoltà e distanti ormai sette punti dal settimo posto, le speranze di qualificazione si fanno sempre più sottili. Dopo questa partita, il treno per il Qatar potrebbe davvero non passare più. È il momento di scoprire cosa ci riserva il pronostico.

Perù-Ecuador è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla alle 03:30 di mercoledì: pronostico. Dopo questa partita il treno per i Mondiali non passerà più. Sì, perché i padroni di casa del Perù di punti in classifica ne hanno pochi, precisamente 11, e sono distanti sette lunghezze dal settimo posto che garantirebbe almeno il playoff. Insomma, quello che si poteva fare è stato fatto e non ci sono margini per un rientro. Anche perché, ormai, l'Ecuador ha come obiettivo quello di chiudere al secondo posto.

