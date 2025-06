Pronostico Messico-Turchia | riscatto immediato dopo la figuraccia

Dopo una recente figuraccia, il Messico cerca un riscatto immediato nella sfida amichevole contro la Turchia, in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 02:30 italiane. Un’occasione per dimostrare il valore e prepararsi al meglio per i prossimi impegni, specialmente in vista dei Mondiali che ospiteranno insieme a Stati Uniti e Canada. Scopri tutte le notizie, statistiche, formazioni e pronostici di questa attesa sfida.

Messico-Turchia è un’amichevole e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 02:30 (ora italiana): notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Messico è uno dei tre paesi che il prossimo anno avranno l’onore e l’onere di organizzare i Mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Niente qualificazioni, dunque, per El Tricolor, che avrà l’occasione di giocare la più importante rassegna internazionale davanti al proprio pubblico per la prima volta dall’edizione del 1986, quella in cui trionfò l’Argentina di Maradona. L’obiettivo di Javier Aguirre – tornato sulla panchina del Messico per la terza volta dopo le esperienze del 2001-02 e del 2009-10 – e dei suoi uomini è arrivare preparati ad un appuntamento storico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Messico-Turchia: riscatto immediato dopo la figuraccia

