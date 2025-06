Pronostico Inghilterra-Senegal | sono imbattuti da 23 partite

Inghilterra e Senegal si affrontano in un’amichevole di prestigio, con entrambe le nazionali desiderose di testarsi prima delle grandi sfide. L’Inghilterra, imbattuta da 23 partite e leader nelle qualificazioni mondiali, cerca conferme e continuità, mentre il Senegal, forte di una difesa solida, vuole mettere in difficoltà i favoriti. Appuntamento martedì alle 20:45: scopri tutte le notizie, statistiche, formazioni e il nostro pronostico.

Inghilterra-Senegal è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Dopo tre giornate di qualificazioni ai Mondiali l’ Inghilterra è saldamente al comando del proprio gruppo. Tre vittorie su tre fino a questo momento per la selezione dei Tre Leoni, che dovrebbe chiudere al primo posto senza grossi problemi: la Serbia, l’avversario in teoria più minaccioso, ha già commesso un primo passo falso, non andando al di là di un pareggio in Albania. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Senegal: sono imbattuti da 23 partite

