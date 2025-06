Pronostico Grecia-Bulgaria | il doppio tris è servito

Martedì alle 20:45, Grecia e Bulgaria si sfideranno in un'amichevole internazionale che promette spettacolo. La Grecia, con il doppio tris in mente, punta a consolidare la sua serie positiva, cercando la terza vittoria consecutiva. Un incontro intrigante che potrebbe riservare sorprese e momenti di grande calcio. Scopriamo insieme le probabili formazioni, il pronostico e dove poterla seguire in diretta.

Grecia-Bulgaria è un'amichevole internazionale che si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il doppio tris è servito. Sì, perché la Grecia, impegnata in questa amichevole internazionale contro la Bulgaria, ha un doppio obiettivo. Il primo, evidente, quello di conquistare la terza vittoria di fila nel proprio cammino. Che non è male per una nazionale che ha dimostrato di avere avuto un percorso netto di crescita nel corso degli ultimi anni. (Lapresse) – Ilveggente.it E poi il secondo obiettivo, un altro tris, è relativo alle vittorie proprio contro la Bulgaria: negli ultimi due scontri diretti infatti tra queste due formazioni, sono stati sempre i padroni di casa a vincere.

