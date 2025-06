Pronostico Bolivia-Cile ultima spiaggia | speranze appese a un filo

Bolivia e Cile si affrontano in una sfida cruciale per la corsa ai Mondiali 2026. Con nove punti ancora in palio, le speranze della Bolivia sono appese a un filo, in una partita che potrebbe decidere il destino di entrambe le nazionali. La pressione è alle stelle, e ogni risultato potrebbe essere determinante. Riuscirà la Bolivia a ribaltare le sorti del suo cammino? Scopriamolo insieme, tra pronostico, tv e streaming.

Bolivia-Cile è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 22:00 (ora italiana): tv, streaming, pronostico. Con nove punti ancora a disposizione da qui alla fine delle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, la Bolivia spera ancora di raggiungere il settimo posto, quello che le consentirebbe di disputare quantomeno gli spareggi interzona. Difficile ma non impossibile per la Verde, anche dopo la netta sconfitta rimediata sabato scorso nello scontro diretto con il Venezuela (2-0), proprio la selezione sulla quale gli uomini di Oscar Villegas devono fare la corsa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bolivia-Cile, ultima spiaggia: speranze appese a un filo

