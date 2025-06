Pronostico Argentina-Colombia | nessun regalo nonostante tutto

Argentina e Colombia si sfidano nella sedicesima giornata delle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026, un match che promette emozioni e colpi di scena. Nonostante l'Argentina abbia già assicurato il pass, la determinazione della Selección resta alta, pronta a dimostrare il suo valore. Quale sarà il pronostico di questa sfida all'insegna del calcio spettacolare? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un confronto avvincente fino all’ultimo minuto.

Argentina-Colombia è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla alle 02:00 di mercoledì: pronostico. L’aver da un pezzo già staccato il pass per il prossimo Mondiale per il momento non ha cambiato l’atteggiamento dell’Argentina. La squadra di Scaloni continua a vincere e lo fa contro tutti, anche con quelle formazioni che devono centrare l’obiettivo. (Lapresse) – Ilveggente.it Sarà così anche contro la Colombia? Vedremo. Ma senza dubbio i padroni di casa non vogliono in nessun modo regalare nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it