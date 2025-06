Promozione in serie A1 | la Rari Nantes accolta a Palazzo di Città a breve partono i lavori alla Vitale

la città di Salerno e per tutto il movimento acquatico locale," ha dichiarato il sindaco Napoli. La promozione della Rari Nantes rappresenta un traguardo storico, simbolo di passione e dedizione. A breve partiranno i lavori alla piscina Vitale, pronta a diventare il cuore pulsante di questa eccellenza sportiva. Un nuovo capitolo entusiasmante per il nuoto salernitano sta per iniziare!

E' stato ricevuto dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a Palazzo di Città gli atleti, lo staff tecnico e la società della Rari Nantes Salerno, che qualche giorno fa ha ottenuto una splendida promozione in serie A1. "Una grandissima soddisfazione ed un profondo orgoglio per me, per.

