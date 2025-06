Promozione dello sport ’Sportiva’ a Parco Orzali

Dal 11 al 15 giugno, il Parco Orzali di Monsummano Terme torna a essere il palcoscenico dell’evento più atteso: "Sportiva". Quattro anni di passione e valori condivisi, con trentaquattro attività pensate per promuovere lo sport come strumento di crescita e socialità. Un’occasione unica per grandi e piccini di vivere l’energia dello sport in un’atmosfera coinvolgente e gratuita. Non mancate, perché lo sport fa bene a tutti!

Torna per il quarto anno consecutivo ’Sportiva’ la manifestazione che si pone l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e divulgarne le buone pratiche. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Monsummano Terme con la determinante collaborazione dell’Associazione Culturale Senza Tempo, si svolgerà al Parco Orzali da mercoledì 11 a domenica 15 giugno dalle ore 17 alle 24, con ingresso gratuito e vedrà la partecipazione di trentaquattro associazioni sportive. Sono tante le novità che ’Sportiva’ presenterà nel 2025, dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone nei cinque giorni di evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promozione dello sport ’Sportiva’ a Parco Orzali

