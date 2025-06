Promozione del Comandante Ragano incontro presso la Comunità Montana del Fortore

Un evento memorabile ha celebrato la promozione del tenace Comandante Gaetano Ragano a Maggiore, un riconoscimento meritato per il suo impegno e dedizione. L'incontro si è svolto presso la Comunità Montana del Fortore, un momento di condivisione e orgoglio tra le autorità locali e i rappresentanti della comunità . Un’occasione speciale per rafforzare i legami e guardare con fiducia al futuro, perché il valore di un comandante si riflette nella crescita dell’intera collettività .

In occasione della promozione al grado di Maggiore del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, Gaetano Ragano, si è tenuto un incontro augurale presso la sede della Comunità Montana del Fortore con il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara, l'assessore Gianfranco Mottola, sindaco di Castelvetere in Val Fortore, il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio, il sindaco di Baselice Massimo Maddalena, i delegati dei sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e Castelfranco in Miscano, Andrea Giallonardo, anche a nome delle fasce tricolori di San Marco dei Cavoti, Montefalcone di Val Fortore, Foiano di Val Fortore e Ginestra degli Schiavoni.