In un panorama politico spesso diviso, la sfida dei progressisti e dei vescovi è chiara: abolire i confini o sostenere il popolo? La quota di «no» al quesito sulla cittadinanza mette in imbarazzo i democratici e la Chiesa, che sembrano ancora divisi tra ideali e realtà. In un contesto globale turbolento, tra disordini negli Usa e tensioni migratorie, le scelte di oggi definiranno il nostro domani. Continua a leggere.

La quota di «no» al quesito sulla cittadinanza dovrebbe imbarazzare i dem e la Chiesa che l’hanno sostenuto. Invece, persino davanti ai disordini negli Usa, il mantra non cambia: Trump malvagio, si accolgano i migranti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Progressisti e vescovi ora scelgano se abolire i confini o stare col popolo

Cittadinanza, vescovi progressisti e cattodem all’angolo: gli italiani non vogliono scorciatoie - In un’Italia che rifiuta le scorciatoie, il referendum sulla cittadinanza ha infranto le speranze di progressisti e cattodem all’angolo.

