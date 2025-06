Profughi palestinesi Accoglierne di più

Bologna si prepara a intensificare gli sforzi per accogliere i profughi palestinesi, in un contesto di emergenza che si prospetta in crescita. Il Consiglio comunale, unanime, ha approvato un ordine del giorno per richiedere al Governo un piano straordinario e risorse dedicate, mentre il centrodestra si distingue con posizioni divergenti. Questa unità di intenti rappresenta un passo importante verso una solidarietà concreta e condivisa.

Incrementare lo sforzo per accogliere a Bologna i profughi palestinesi, perchè "l'emergenza è destinata a crescere". E chiedere anche al Governo, tramite Anci, di impegnarsi di più con un piano nazionale straordinario e risorse dedicate. la presa di posizione Il Consiglio comunale ha approvato, ieri, un ordine del giorno senza alcun voto contrario. Il centrodestra però è andato in ordine sparso: i civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase, insieme a Felice Caracciolo e Giancarlo Pizza (FdI) hanno votato a favore, mentre i meloniani Manuela Zuntini, Elena Foresti e Fabio Brinati, oltre all'azzurro Giulio Venturi, non hanno partecipato al voto.

