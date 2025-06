Professore incellofanato e chiuso in una cassapanca | trovato un messaggio post mortem alla compagna

In un inquietante risvolto delle indagini sull'omicidio del 72enne Antonio Di Gennaro, professore di inglese in pensione trovato incellofanato in una cassapanca a Quarto, emergono dettagli sorprendenti: un messaggio post mortem e una parole rassicuranti inviato via chat alla compagna. Una scoperta che solleva più domande che risposte, approfondendo il mistero di una vicenda che ha sconvolto la comunità napoletana. La verità sta lentamente emergendo, ma cosa si nasconde dietro questa tragica storia?

C'è anche un messaggio vagamente rassicurante - «Buonanotte» - inviato via chat alla compagna post mortem, cioé quando ormai era già senza vita, che emerge dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Napoli sull'omicidio del 72enne Antonio Di Gennaro, il professore di inglese in pensione trovato venerdì scorso senza vita in una cassapanca, nella sua abitazione di Quarto, in provincia di.

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto dai figli, chi era il professore 72enne trovato morto in una cassapanca - Un tragico intreccio di affetti e segreti scuote Quarto, vicino Napoli. Antonio Di Gennaro, insegnante di 72 anni, è stato trovato morto in una cassapanca, ucciso dai figli che volevano accaparrarsi la pensione della madre.

