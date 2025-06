Produzione industriale risale dopo cali

Dopo 26 mesi di declino, la produzione industriale in Italia mostra segni di ripresa, con un aumento dell’1% ad aprile rispetto a marzo. Questa timida ma significativa svolta interrompe un lungo periodo di contrazione, offrendo nuovi stimoli per l’economia nazionale. Con trend positivi soprattutto nel settore energia e beni di consumo, il panorama industriale sembra finalmente aprirsi a prospettive più ottimistiche, segnando un passo importante verso la ripartenza.

18.55 La produzione industriale torna a salire dopo 26 mesi di calo tendenziale. Ad aprile l'Istat stima un aumento dell'1% rispetto a marzo e dello 0,3% su base annua. "In termini tendenziali ad aprile si osserva una crescita modesta,che tuttavia interrompe la lunga contrazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario", afferma l'Istat. "La dinamica tendenziale è positiva per energia e beni di consumo,a fronte di flessioni per i beni intermedi e strumentali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it