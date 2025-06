Produzione castanicola in Campania | scatta l' allarme cinipide

L’allarme cinipide scuote la Campania, mettendo a repentaglio la produzione castanicola, patrimonio prezioso della regione. La minaccia coinvolge anche la provincia di Salerno, con territori come Futani, Roccadaspide e Giffoni Valle Piane sotto stretto monitoraggio. È fondamentale intervenire tempestivamente per salvaguardare un settore che rappresenta non solo un’eccellenza agricola, ma anche una risorsa strategica per l’economia locale.

Scatta l'allarme cinipide in Campania: la produzione castanicola è a rischio. La segnalazione, peraltro, riguarda anche la provincia di Salerno, nei territori di Futani, Roccadaspide, Petina, Felitto, Castel San Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piane e.

