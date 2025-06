Prodotti dell’agroalimentare 14 milioni dalla Regione in bandi e investimenti

In un contesto di sfide globali, la Regione Emilia-Romagna investe oltre 14 milioni di euro per valorizzare le eccellenze agroalimentari locali. Con nuovi bandi e investimenti, si punta a rafforzare le filiere, promuovere l’export e consolidare la presenza sui mercati nazionali e internazionali. L’assessore Mammi sottolinea: “In questa fase di rilancio, il nostro obiettivo è far brillare i prodotti emiliano-romagnoli ovunque, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo.”

Agroalimentare. Valorizzare le eccellenze dei prodotti emiliano-romagnoli in Italia e all'estero: la Regione apre una nuova stagione di bandi e investimenti per oltre 14 milioni di euro per rafforzare le filiere, sostenere l'export e accompagnare i territori sui mercati. L'assessore Mammi: "In un.

Agroalimentare nelle scuole, i prodotti degli studenti sbarcano nei mercati Campagna Amica per un Made in Italy di qualitĂ - L'agroalimentare nelle scuole si fa strada nei mercati di Campagna Amica, dando vita a un Made in Italy di qualitĂ .

