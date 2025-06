Problemi a ChatGpt in tutto il mondo risposte lente o bloccate

In un mondo sempre più digitale, i problemi con ChatGPT stanno creando disagi a livello globale. Per ore, utenti di tutto il pianeta hanno sperimentato risposte lente o interruzioni, evidenziando quanto dipendiamo da questa intelligenza artificiale. La situazione mette in crisi la nostra connessione con le innovazioni più avanzate, spingendo a riflettere sull'affidabilità delle tecnologie che usiamo quotidianamente. Ma come si può superare questa sfida e garantire un servizio più stabile?

Milano, 10 giu. (askanews) - Problemi per Chatgpt in tutto il mondo. Il chatbot di OpenAi ha avuto problemi ad intermittenza per ore, segnalati in tutta Italia ma poi anche in altri paesi europei, nel Regno Unito, in Australia e in Nord America. Non un down totale quindi, ma difficoltà nell'utilizzare il servizio. I malfunzionamenti, confermati da OpenAi, si sono verificati infatti in modalità diverse e in tempi diversi, mentre alcuni utenti riuscivano ad usare ChatGpt altri riscontravano rallentamenti o l'impossibilità di ricevere una risposta, per "tempo di richiesta scaduto" con messaggi di errore come "Qualcosa è andato storto mentre stavamo generando la risposta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Problemi a ChatGpt in tutto il mondo, risposte lente o bloccate

ChatGPT down oggi 10 giugno, problemi con l'intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo

