Primo soccorso pediatrico Corso alla Misericordia

prende cura dei bambini alle tecniche di primo soccorso, fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni d’emergenza. Questo corso, dedicato ai genitori, educatori e a chiunque voglia essere preparato, rappresenta un passo importante verso una comunità più sicura e consapevole. Non lasciarti sfuggire questa occasione: la sicurezza dei nostri piccoli merita la massima attenzione.

Prosegue con costante impegno l’azione della Misericordia di Lucca nella promozione della sicurezza e della formazione sanitaria sul territorio. E’ in quest’ottica che prende il via il nuovo corso di primo soccorso pediatrico, pensato per fornire strumenti concreti e salvavita a chi si prende cura dei più piccoli. L’iniziativa, che si svolgerà stasera (ore 21) nella sede della Misericordia, in via Gaetano Luporini, è pensata per avvicinare chi interessato con un incontro introduttivo e gratuito durante il quale verranno illustrate tecniche salvavita utili per riuscire a intervenire tempestivamente e con successo in casi di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo soccorso pediatrico. Corso alla Misericordia

In questa notizia si parla di: Misericordia Primo Soccorso Pediatrico

Primo soccorso pediatrico. Corso alla Misericordia; Misericordia Siena, Corso di Primo Soccorso Pediatrico in collaborazione con l’AOU Senese; Ospedale di Perugia, nuova Terapia Intensiva e nuovo Pronto Soccorso: via ai lavori.

Primo soccorso pediatrico. Corso alla Misericordia - Stasera l’incontro introduttivo e gratuito per illustrare le principali tecniche salvavita per intervenire tempestivamente in casi di emergenza.

’Misericordia’ cerca volontari per il primo soccorso - su primo intervento sanitario, rianimazione cardiaca adulto e pediatrica, tecniche di immobilizzazione per pazienta traumatizzato, ambito pediatria ecc.

Pronto soccorso pediatrico. Trasferta bolognese per il team del ’Misericordia’ - e competenza le infermiere del Pronto soccorso pediatrico Azzurra Pacifici, Patrizia Di Sarno, Sara ...