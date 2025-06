Primo contatto tra la Figc e Gattuso il dialogo è aperto Di Marzio

Il mondo del calcio italiano vive giorni di grande fermento, tra esoneri, candidature e strategie incerte. Dopo il caos scatenato dall’addio di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, la scena si sta spostando su nuove ipotesi di guida tecnica. Secondo Gianluca Di Marzio, i primi contatti tra la FIGC e Gattuso sono stati già avviati, aprendo un nuovo capitolo emozionante per il nostro calcio. Ma cosa riserverà il futuro?

In casa Nazionale è scoppiato il caos dopo l’esonero di Spalletti e il “no” di Claudio Ranieri. Anche la candidatura di Stefano Pioli sembra essere svanita, con l’ex Milan promesso sposo della Fiorentina. Cosa succederà? In pole position c’è ora Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, nel corso del pomeriggio ci sono stati i primi contatti tra le parti. A seguire quanto si apprende dal portale. Primo contatto tra la Figc e Gattuso, dialogo aperto. “Come raccolto da Peppe Di Stefano di Sky Sport, in queste ore ci sono i primi contatti tra Gennaro Gattuso e la Figc: il dialogo tra le parti è aperto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Primo contatto tra la Figc e Gattuso, il dialogo è aperto (Di Marzio)

La FIGC pensa a uno dei campioni del mondo del 2006 per il ruolo di ct. I papabili sono Rino Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, col primo favorito. L'idea è quella di scegliere un nome che riporti senso di appartenenza alla Nazionale. Difficile inve Partecipa alla discussione

Figc, pazza idea Mourinho - Il primo nome della lista al momento, per succedere a Spalletti, è quello di Gattuso, ma c'è una nuova suggestione in Figc.