Primi passi per la realizzazione del parchetto San Lorenzo

Il 3 giugno scorso, il Forum Ambiente&Cultura ha fatto il primo passo concreto verso la creazione del Parchetto San Lorenzo, incontrando l’amministrazione comunale di Foggia. Con 1300 firme raccolte, questa petizione rappresenta un forte sostegno della comunità. L’incontro con l’assessore Galasso e i dirigenti è un momento fondamentale per avviare un percorso condiviso che trasformerà il sogno di un’oasi verde in realtà, aprendo nuove prospettive per il quartiere.

Il 3 giugno scorso l Forum Ambiente&Cultura, promotore della petizione popolare per istituire il Parchetto San Lorenzo che ha raccolto 1300 firme, presso l'area tecnica del Comune di Foggia, ha incontrato l'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Galasso, i dirigenti Daniele.

In questa notizia si parla di: Parchetto Lorenzo Primi Passi

