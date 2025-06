Prima pagina Corriere dello Sport | Italia Spalletti saluta Ranieri decide

In prima pagina oggi, il Corriere dello Sport mette in evidenza le decisioni di Spalletti e Ranieri, due maestri pronti a scrivere nuovi capitoli nel calcio italiano. Con un focus su Milan e calciomercato, la rassegna stampa di martedì 10 giugno 2025 ci guida tra notizie esclusive e analisi approfondite, offrendo agli appassionati un quadro completo di un’estate caldissima. Non perdere le ultime novità, perché il futuro del calcio si sta definendo proprio ora.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 10 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, Spalletti saluta. Ranieri decide”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

L’unica prima pagina degna tra i quotidiani sportivi italiani. Gazzetta dello Sport e TuttoSport solo un misero accenno (una frase, una piccola foto) alla vittoria Errani-Paolini. Corriere dello sport zero. Partecipa alla discussione

Sono infiniti ? LUCIAO “Sono stato esonerato è la mia ultima partita”. Ranieri favorito su Pioli La prima pagina di lunedì 9 giugno ? #CorrieredelloSport Partecipa alla discussione

