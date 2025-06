Prima le molestie verbali alla cameriera poi la rissa nel locale

Un incidente che avrebbe potuto essere evitato, ma che invece è degenerato in una violenta rissa nel cuore di Lavis. La notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno si è trasformata in un caos quando un uomo, già noto al locale, ha iniziato con molestie verbali alla cameriera, scatenando un conflitto che ha coinvolto diversi clienti e portato a una scena di incredibile tensione. La vicenda evidenzia quanto siano fragili i momenti di convivialità e come un gesto possa improvvisamente cambiare tutto.

Rissa in un bar-pizzeria del centro di Lavis nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno. Tutto è partito da un uomo, un cliente di circa quarant’anni già noto al personale del locale, che ha tentato un approccio con una cameriera: in un primo momento facendo qualche commento con i compagni di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Prima le molestie verbali alla cameriera, poi la rissa nel locale

