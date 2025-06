Prezzo petrolio in lieve aumento Wti a 65,43 dollari

Il prezzo del petrolio registra una leggera risalita questa mattina sui mercati mondiali, con il WTI a 65,43 dollari e il Brent a 67,22 dollari al barile. Questa timida crescita riflette la cautela degli investitori in un contesto di volatilità globale, mentre l’attenzione si concentra sulle prossime decisioni dell’OPEC e sulle tensioni geopolitiche. La dinamica dei prezzi del petrolio continua a essere un indicatore chiave delle tendenze economiche globali.

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio è scambiato a 65,43 dollari al barile con un avanzamento dello 0,21% mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano a 67,22 dollari al barile con una crescita dello 0,27%.

