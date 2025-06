Prezzo oro in calo Spot scambiato a 3.318,47 dollari

Il prezzo dell'oro segna un leggero calo questa mattina sui mercati globali, con lo spot scambiato a 331.847 dollari per oncia, in diminuzione dello 0,23%. Anche il contratto di agosto si riduce a 3.337 dollari, registrando un calo dello 0,53%. Un trend che riflette le attuali tensioni nei mercati delle materie prime e invita gli investitori a monitorare attentamente l'andamento di questo prezioso metallo. Resta aggiornato per capire se questa tendenza continuerĂ o invertirĂ presto.

Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.318,47 dollari l'oncia con una flessione dello 0,23% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) è scambiato a 3.337,00 dollari con una riduzione dello 0,53%-.

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

IL PREZZO RECORD DELL’ORO SPINGE I MINATORI A EVITARE L’HEDGING Con l’oro che ha superato i 3.500 dollari l’oncia, un massimo storico, i minatori d’oro mostrano scarso interesse a proteggersi da un possibile calo dei prezzi tramite l’hedging. Que Partecipa alla discussione

