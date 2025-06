Prezzi delle case | il confronto fra Milano e hinterland Comuni e metrature più cercati con qualche sorpresa

Prezzi delle case in Lombardia: un confronto tra Milano e i comuni dell’hinterland riserva sorprese interessanti. Mentre la città affronta un calo demografico, le aree limitrofe crescono grazie a prezzi più accessibili e una qualità di vita superiore. Scopriamo insieme come variano i metri quadrati e i costi, aiutandoti a fare la scelta più conveniente e consapevole per il tuo futuro abitativo. È il momento di esplorare le opportunità oltre i confini della metropoli.

Milano, 10 giugno 2025 – Casa a Milano o nell’hinterland? Un dubbio che sempre più famiglie – ma anche single – risolvono a favore della seconda opzione. Lo dicono le cifre. Secondo le ultime rilevazioni Istat la popolazione residente nei centri del circondario è in costante crescita, mentre quella residente in città è in continuo calo. I motivi? La vicinanza alla metropoli, grazie a una rete di trasporti pubblici sempre più efficiente, il costo della vita più basso e una buona qualità della vita, soprattutto sul fronte ambientale. L’attrattività crescente dell’hinterland milanese è favorita anche dai prezzi delle case che nei comuni vicina a Milano sono più bassi e permettono di scegliere soluzioni con metrature più importanti a parità di budget disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prezzi delle case: il confronto fra Milano e hinterland. Comuni e metrature più cercati (con qualche sorpresa)

