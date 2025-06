Previsioni meteo settimana rovente | Italia nella morsa nordafricana picchi di 42°C

Un’ondata di caldo record sta investendo l’Italia, con temperature che sfiorano i 42°C in Sardegna e toccano i 38°C nelle principali città del centro e nord. La settimana si presenta rovente, grazie alla morsa nordafricana, con minime notturne in rapido aumento. Prepariamoci a vivere giornate infuocate, ma anche a trovare i modi migliori per affrontare questa calura estiva senza rischi.

Previste temperature fino a 35°C a Milano, 37°C a Roma, 38°C a Firenze e Bologna con picchi di 41-42°C in Sardegna. Minime in rialzo nella notte.

In questa notizia si parla di: Picchi Previsioni Meteo Settimana

Meteo: settimana accompagnata dall'anticiclone, tempo soleggiato e caldo - Caldo e sole da Nord al Sud in Italia nella seconda settimana di giugno grazie alla presenza dell'anticiclone africano.

Meteo: il picco dell’AFA insopportabile, ecco dove e quando - Sarà senz’altro una settimana molto calda per l’Italia, stante la presenza di un vasto promontorio nordafricano colmo d’aria calda proveniente dal Sahara occidentale.