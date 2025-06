Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi La direttiva del Prefetto

Con l’arrivo dell’estate, la prevenzione degli incendi boschivi diventa una priorità assoluta. Il Prefetto di Ascoli, Sante Copponi, ha diffuso una direttiva strategica in collaborazione con il Ministro per la Protezione Civile, stabilendo un periodo cruciale dal 15 giugno al 15 ottobre 2025. Questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per tutelare il nostro patrimonio naturale e garantire la sicurezza di comunità e territori.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate la direttiva emanata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che individua l’arco temporale dal 15 giugno al 15 ottobre 2025 come periodo di svolgimento dell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il documento, in linea con un approccio integrato e multisettoriale, contiene una serie di raccomandazioni per rafforzare la capacità di risposta agli incendi, in particolare nelle aree di interfaccia urbano-rurale, sempre più esposte a rischi legati alla vicinanza tra abitazioni, infrastrutture e zone boscate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La direttiva del Prefetto

In questa notizia si parla di: Agli Incendi Prevenzione Contrasto

A lezione di lotta agli incendi boschivi: cosa si dicono il pilota e il direttore delle operazioni dopo un lancio - Il 15 maggio 2025 a Borghetto Vara, si è tenuto un importante addestramento per i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (Dos) nella lotta contro gli incendi boschivi.

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La direttiva del Prefetto; LA PREFETTURA AVVIA LE INIZIATIVE DI CONTRASTO AGLI INCENDI; Emergenza incendi, la Regione Puglia convoca il Comitato di Protezione Civile.

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La direttiva del Prefetto - Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate ...

Lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi - Il Prefetto di Ascoli Piceno con una apposita direttiva ha trasmesso a tutte le Amministrazioni, a varie titolo interessate, l’ atto di indirizzo emanato ...

Antincendi boschivi, ad Ascoli via a misure stagione estiva 2025 - Con l'avvicinarsi della stagione estiva, il prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi ha trasmesso a t ...