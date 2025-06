Presunti maltrattamenti per 50 anni | assolto il marito accusato dalla moglie in fin di vita

Un racconto di sofferenza nascosto per decenni, finalmente venuto alla luce dopo la morte dell'anziana donna. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla gestione delle denunce e sulla tutela delle vittime silenziose, rivelando come talvolta il peso del dolore possa restare nascosto dietro un velo di silenzio. Ora, con l'assoluzione del marito, si apre una nuova riflessione sulle dinamiche di denuncia e sulla giustizia.

Per 50 anni aveva taciuto le presunte violenze e i maltrattamenti subiti dal marito. Era stata infatti una denuncia "de relato", uno sfogo affidato al personale medico, quella mai depositata da una donna di 80 anni, deceduta nel settembre del 2022. Un vissuto doloroso emerso confidenzialmente.

