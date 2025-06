Preso con mezzo chilo di cocaina mentre è in giro con lo scooter | 31enne ai domiciliari

Un inquietante episodio scuote Palermo: Cristian Terrana, 31 anni, è stato preso con mezzo chilo di cocaina e circa 700 euro in contanti durante un controllo dei carabinieri. Sorprendido mentre circolava in sella a uno scooter, è finito agli arresti domiciliari, mentre le autorità proseguono le indagini. Un caso che mette in luce la lotta contro il traffico di droga e le sfide della sicurezza urbana, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla criminalità locale.

Arresti domiciliari per il trentunenne Cristian Terrana, sorpreso dai carabinieri il 28 maggio, dopo essere stato fermato a un posto di controllo mentre era alla guida di uno scooter, con mezzo chilo di cocaina e circa 700 euro in contanti. I giudici del tribunale della libertà di Palermo.

Droga, a 17 anni con mezzo chilo di hashish nella propria cameretta - Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – Un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato con mezzo chilo di hashish nella sua cameretta.

