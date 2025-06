Presidente di seggio no rappresentante di lista sì Il curioso caso d' incompatibilità di chi fa l' autista

Claudio Palazzi, autista di Autolinee Toscane con 25 anni di servizio, si trova al centro di un caso singolare: essere stato destituito dall'incarico di presidente di seggio durante le elezioni, mentre svolgeva anche il ruolo di rappresentante di lista. Una situazione che solleva dubbi su incompatibilità e conflitti di interesse. Ma come si può conciliare il dovere civico con le esigenze lavorative? La vicenda invita a riflettere sulle sfide di chi, come Palazzi, si impegna per la democrazia senza rinunciare alla propria integrità .

"Per 25 anni sono stato un servitore dello Stato e un autista. E nessuno dei due aspetti è mai andato in conflitto con l'altro". A dirlo è Claudio Palazzi, dipendente di Autolinee Toscane che, in questa tornata elettorale al pari di altri colleghi, è stato destituito dal proprio incarico di.

