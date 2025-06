Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri

A Tirana, si è tenuta una prestigiosa presentazione del libro “Bosco Verticale: Morphology of a Vertical Forest”, edito da Rizzoli e celebrativo dei primi dieci anni di questa iconica struttura. L’evento, ospitato al Center for Openness and Dialogue, ha visto la partecipazione di figure di spicco come il primo ministro albanese Edi Rama, l’ambasciatore d’Italia Marco Alberti e l’architetto Stefano Boeri, che ha condiviso la visione ispiratrice di questo innovativo progetto urbanistico, dimostrando come il verde possa trasformare le città in ambienti più sostenibili

È stato presentato a Tirana presso il Center for openness and dialogue (Cod) il libro “Bosco Verticale morphology of a vertical forest”, edito da Rizzoli e realizzato in occasione dei primi dieci anni del Bosco verticale. Alla serata è intervenuto il primo ministro albanese Edi Rama, l’ambasciatore d’Italia in Albania Marco Alberti, l’architetto Stefano Boeri, l’architetto Francesca Cesa Bianchi (partner dello studio Stefano Boeri Architetti), la direttrice di Cod Jetona Kocibelli e la moderatrice Lucrezia De Marco. Inaugurato nell’autunno del 2014, il Bosco Verticale è oggi un simbolo della città di Milano, un’icona dell’architettura e dell’edilizia verde, conosciuta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri

In questa notizia si parla di: bosco - verticale - architetto - boeri

Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri – foto e video - A Tirana, si è svelata la magia del Bosco Verticale con la presentazione del libro “Bosco Verticale morphology of a vertical forest”, edito da Rizzoli.

Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri – foto e video Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri – foto e video; Architetto Boeri presenta a Tirana un libro sul Bosco Verticale; Editoria: a Tirana presentato il libro su Bosco Verticale Milano.

Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri - La presentazione a Tirana del libro "Bosco Verticale morphology of a vertical forest", con il primo ministro albanese Edi Rama, l'ambasciatore d'Italia in Albania Marco Alberti, l'architetto Stefano B ...

Architetto Boeri presenta a Tirana un libro sul Bosco Verticale - E' stato presentato a Tirana il libro "Bosco Verticale, Morphology of a Vertical Forest", edito da Rizzoli, realizzato in occasione dei primi 10 anni del Bosco verticale "la casa per alberi che ospita ...

Presentato a Tirana il libro sul Bosco Verticale con Rama e l’architetto Boeri; focus sul Tirana Vertical Forest e architettura verde - È stato presentato a Tirana, presso il Center for Openness and Dialogue (Cod), il libro “Bosco Verticale: Morphology of a Vertical Forest”, edito da Rizzoli e realizzato in occasione dei primi dieci a ...