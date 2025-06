Presentate le novità di Apple | dalla grafica liquid glass alla traduzione in tempo reale delle telefonate e i filtri anti-call center cosa cambia con iOS 26

Alla WWDC 2025 di Cupertino, Apple svela innovazioni rivoluzionarie che cambieranno il modo di interagire con i nostri dispositivi. Dalla grafica “Liquid Glass” che dona un aspetto trasparente e futuristico, alla traduzione in tempo reale delle telefonate e ai filtri anti-call center, ogni novità mira a migliorare l’esperienza utente. Con iOS 26, Apple ridefinisce il suo ecosistema: ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro digitale.

Si è aperta ieri a Cupertino la WWDC 2025, l’annuale conferenza Apple dedicata agli sviluppatori. I riflettori erano puntati su iOS 26, ma la vera novità è un’altra: Apple cambia il volto dei suoi dispositivi con il nuovo linguaggio grafico “Liquid Glass”. Tutti i sistemi operativi Apple, da iPhone a Mac, passando per iPad, Apple Watch e Apple TV, abbandonano la vecchia numerazione progressiva. Ora il numero seguirà l’anno di rilascio: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e macOS 26. Ed è proprio su iOS che arrivano le novità più concrete. Tra le funzioni più utili, spiccano i nuovi filtri anti-spam: “Call Screening” sfrutta la segreteria in diretta per rispondere automaticamente alle chiamate da numeri sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it