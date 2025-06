Prepararsi su attualità e argomenti multidisciplinari | i consigli di chi ha già fatto la Maturità

Niente paura! Per i 524.415 studenti pronti a sfidare l’esame di Stato il 18 giugno, le parole d’ordine sono preparazione e fiducia. Conoscere i temi di attualità e affrontare argomenti multidisciplinari può sembrare difficile, ma con i consigli giusti e un approccio strategico, si può superare ogni ostacolo. Ricordate: la chiave è credere in voi stessi e mantenere la calma. E allora, pronti a partire?

"Niente paura ". Si può riassumere con queste due parole (che vanno alla grande tra i giovani) il suggerimento dei ragazzi che hanno già fatto l' esame di Stato rivolto a quelli che quest'anno lo affronteranno per la prima volta. I 524.415 studenti che il 18 giugno affrontano il primo scritto sono quelli che alle medie non hanno fatto il classico "esame" a causa della pandemia. E se, è scontato che qualche timore in più ci sia, sono proprio i loro compagni più grandi a rassicurarli. Chi è già all' università ma non ha dimenticato l'esame fatto negli scorsi anni sa bene cosa consigliare ma soprattutto ha una certezza: "La Maturità si può affrontare con serenità, senza farsi prendere dall'ansia per lo studio dell'ultima ora e con la certezza che nemmeno serva a più di tanto per accedere ad un ateneo o per entrare nel mondo del lavoro".