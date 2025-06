Premio Nazionale Filosofia 2025 | weekend a Palazzo Pretorio Certaldo

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra storia, cultura e riflessione: la Festa della Filosofia 2025 a Certaldo, il borgo medievale toscano patria di Boccaccio, apre le porte al prestigioso Premio Nazionale di Filosofia. Domenica 15 giugno, dalle 10.30, nel suggestivo Palazzo Pretorio, si celebrerà l’eccellenza intellettuale italiana in un evento che promette ispirazione e dialogo. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nell’anima della filosofia e della tradizione toscana.

Un weekend davvero da non perdere nel suggestivo borgo medievale di Certaldo, nel cuore della splendida Toscana. Conto alla rovescia ‘quasi’ terminato per la ‘ Festa della Filosofia 2025 ‘ a Certaldo, pittoresco borgo patria del Boccaccio in Toscana. Questo weekend, domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 10.30, in Certaldo alto, Palazzo Pretorio (ex chiesa dei Santi Tommaso e Prospero), si terrà la XIX edizione del Premio Nazionale di Filosofia 2025  targato “Figure del pensiero”. Il tutto sotto la magistrale regia dell’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche con il  Patrocinio del Comune di Certaldo e non solo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it