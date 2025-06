Premio Estense ecco i finalisti | Gabanelli Ravizza Lerner Mian e Rumiz

Il Premio Estense si conferma ancora una volta come il palcoscenico più autorevole della narrativa italiana, con un record di 80 candidati. Tra i protagonisti finalisti spiccano nomi di grande rilievo come Gabanelli, Ravizza, Lerner, Mian e Rumiz, pronti a contendersi l’ambita Aquila d’Oro 2025. Quattro titoli che promettono di accendere il dibattito culturale e sociale del nostro Paese, evidenziando come la letteratura possa essere il riflesso delle sfide contemporanee.

Ferrara, 10 giugno 2025 – La giuria tecnica del Premio Estense ha selezionato i quattro titoli finalisti tra gli 80 volumi candidati, numero record nella storia della manifestazione, che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2025: Milena Gabanelli e Simona Ravizza con ‘Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato’ (Ed. Fuori Scena), Gad Lerner con ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ (Ed. Feltrinelli), Marzio G. Mian con ‘Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia’ (Ed. Feltrinelli) e Paolo Rumiz con ‘Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa’ (Ed. Feltrinelli). Il Premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano, promuovendo il confronto sui più importanti temi di attualità attraverso la lettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Estense, ecco i finalisti: Gabanelli, Ravizza, Lerner, Mian e Rumiz

