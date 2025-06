Premier Padel Roma Sara Errani scende in campo al Foro Italico per conquistare il terzo titolo

Sara Errani, campionessa di tennis pronta a conquistare il mondo del Padel, scende in campo al Foro Italico per il Premier Padel Roma, un evento imperdibile che unisce passione e competizione. L’evento, organizzato dall’Istituto “Roberto Lombardi”, vede la Errani determinata a portare a casa il suo terzo titolo, testimoniando il suo spirito di sfida e versatilità . È un’occasione unica per scoprire come il talento si trasforma e si rinnova…

Lunedì 9 giugno 2025 è iniziato il Premier Padel Roma, terzo Simposio Internazionale organizzato dall’Istituto “Roberto Lombardi” e dedicato al Padel a cui partecipa la tennista Sara Errani, pronta a scendere in campo alla conquista del terzo titolo. Premier Padel Roma, Sara Errani dal tennis al Padel. “Sono felicissima di giocare qua. È pazzesco vedere questi campi montati così, è incredibile. Sono contentissima dell’opportunità di essere qua e carica” ha affermato Sara Errani a SuperTennis alla vigilia dell’esordio nel BNL Italy Major Premier Padel. Il tennis è il suo grande amore, il padel, invece, una passione che anno dopo anno la sta conquistando. 🔗 Leggi su Funweek.it

Sara Errani torna al Foro! Wild card per l’Italy Major Premier Padel - Sara Errani torna a farsi sentire nel mondo del padel, grazie a una wild card che la porterà al Major Premier Padel di Roma, in coppia con Giulia Del Pozzo.

• Giovedì: vinto uno Slam • Domenica: vinto uno Slam • Lunedì: primo turno di Premier Padel a Roma Sara Errani, io non so più che cosa dire ( IG alessandrolupi) Partecipa alla discussione

SARA ERRANI TORNA AL FORO - Wild card per l'Italy Major Premier Padel https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68890:sara-errani-torna-al-foro-wild-card-per-l-italy-major-premier-padel&catid=9:sport&Itemid=131… Partecipa alla discussione

Padel, l'Italy Major a Roma è live su Sky Sport. C'è anche Sara Errani - Su Sky e in streaming su NOW le emozioni del BNL Italy Major Premier Padel, il torneo che, nella cornice del Parco del Foro Italico di Roma, vede di fronte i migliori giocatori del mondo e che è uno d ...

Italy Major Premier Padel, Errani campionessa dei due mondi: "La voglia di vincere c'è sempre" - Sara Errani si misurerà con il padel a 48 ore dalla conquista del secondo titolo Slam al Roland Garros 2025, con il realismo e il ...

BNL Italy Major premier Padel 2025, Sara Errani abbraccia Roma: sorteggio main draw. Emergenza e immediato cambio di programma - Sara errani ha vinto doppio femminile e misto al Roland Garros 2025: arriva a Roma per debuttare ufficialmente nel circuito del padel ...