Preghiera della sera 10 Giugno 2025 | Donami gioia e serenità

In questa sera, lasciamo che le parole di preghiera ci avvolgano con pace e gratitudine. Il 10 giugno 2025 è un'occasione per rivolgere a Dio il nostro cuore, chiedendo gioia e serenità per noi e per le nostre famiglie. Con umiltà, invochiamo gli angeli e la Trinità affinché ci proteggano e guidino verso un domani ricco di speranza. Che questa preghiera possa diventare luce nelle nostre notti.

“Donami gioia e serenità”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 10 Giugno 2025: “Donami gioia e serenità”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera - donami - gioia

