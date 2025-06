Prefettura in pressing per il rendiconto | arriva la diffida

La Prefettura di Aversa intensifica i controlli sul rendiconto 2024, inviando una diffida ufficiale al Comune affinché adotti lo strumento finanziario in consiglio entro 20 giorni. Un’azione decisa, già condivisa in giunta, che sottolinea l’urgenza di rispettare le scadenze e garantire trasparenza e correttezza amministrativa. La situazione si fa sempre più critica, lasciando il futuro finanziario del Comune appeso a un filo.

