Il mito di Predator continua a conquistare i cuori dei fan, e ora si rinnova con un’avventura d’animazione che riporta in scena il leggendario cacciatore alieno. Dopo il successo di Prey, Dan Trachtenberg si riconferma come il regista ideale per questa rinascita, creando un ponte tra passato e futuro della saga. Prepariamoci a scoprire cosa riserva il ritorno di Predator 232, un film che promette emozioni intense e nuovi orizzonti.

Il mito di Predator è ben lungi dal finire e dopo la parziale resurrezione con il recente Prey (2022), un film che pur non scevro da critiche ha saputo rivitalizzare il franchise dopo anni di incertezza, sembra aver trovato in Dan Trachtenberg, già regista del suddetto, il nuovo timoniere. Siede infatti nuovamente lui dietro la macchina da presa di questo film d’animazione, che si pone come sorta di ponte in attesa del prossimo Predator: Badlands, in uscita a novembre di quest’anno. E non è un caso che il colpo di scena finale ricolleghi il tutto all’opera precedente, cercando di dare sempre più costrutto a una mitologia di questa razza aliena che fin dal cult originale con protagonista Arnold Schwarzenegger, uscito nel lontano 1987, è solita scorrazzare sul nostro pianeta in “battute di caccia” dove le malcapitate prede sono proprio gli esseri umani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Predator – Killer of Killers: il cacciatore alieno è tornato in un avvincente film d’animazione – Recensione

