Predator | il regista di Killer of Killers spiega come Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare nella saga

Il regista Dan Trachtenberg svela come il leggendario Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare a dominare la saga sci-fi di Predator. Dopo aver interpretato il celebre Alan 'Dutch' Schaefer nel 1987, Schwarzenegger ha declinato numerose opportunità di riprendere il ruolo. Ma ora, tra innovazioni narrative e nuovi progetti, si apre una possibilità affascinante: il ritorno dell’icona potrebbe essere più vicino di quanto si pensi…

Il regista Dan Trachtenberg ha spiegato in che modo Arnold Schwarzenegger potrebbe essere coinvolto nella saga sci-fi dopo la storia proposta nel film animato. Il regista di Predator: Killer of Killers, Dan Trachtenberg, ha parlato della possibilità che Arnold Schwarzenegger ritorni nei prossimi progetti della saga sci-fi. La star del cinema ha avuto il ruolo di Alan 'Dutch' Schaefer nel film del 1987, tuttavia ha rifiutato più volte di essere coinvolto nei successivi tasselli del franchise. Il possibile ritorno di Dutch Arnold Schwarzenegger, nel corso degli anni, ha nuovamente interpretato il suo iconico ruolo nel 2020, dando voce al personaggio nel videogioco Predator: Hunting Grounds.

