Prato il killer di Denisa con il cadavere in auto portò il figlio all' asilo

Le indagini si stanno concentrando anche sull'ipotesi che Vasile Frumuzache potrebbe non aver agito da solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, il killer di Denisa con il cadavere in auto portò il figlio all'asilo

In questa notizia si parla di: Prato Killer Denisa Cadavere

Prato: Tar dice sì alla fondazione in memoria del femminicida. Senza il nome del killer. La sorella di Elisa Amato: Mi fa male” - A Prato, il Tar della Toscana sorprende con una decisione controversa: approva la creazione di una fondazione in memoria di un femminicida, a patto che non ne porti il nome.

“Portò i figli all’asilo con il corpo di Denisa nel baule dell’auto”: killer delle escort, macabra ricostruzione; Prato, il killer di Denisa conferma due omicidi ma nega gli altri; Il killer delle prostitute aggredito in carcere a Prato: olio bollente sul volto da parente di una vittima.

“Portò i figli all’asilo con il corpo di Denisa nel baule dell’auto”: killer delle escort, macabra ricostruzione - Mercoledì 11 giugno l’autopsia sulla seconda vittima Ana Maria Andrei, morta nel 2024 ...

Femminicidi a Prato, il killer potrebbe coprire un complice: le bugie sull’uccisione di Denisa Paun - Vasile Frumuzache ha mentito sul femminicidio di Denisa Maria Paun, dicendo di averla decapitata con un coltello all'interno del residence di Prato ...

PRATO - Omicidio Denisa, Vasile potrebbe aver portato i figli a scuola prima di disfarsi del cadavere. Al vaglio la posizione della moglie - Sono ancora molti, troppi, i dubbi sulla ricostruzione degli omicidi confessati da Vasile Frumuzache.